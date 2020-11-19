Генерал США назвал страну Евросоюза, которой по силам остановить Россию

Германия может изменить поведение России - американский генерал / Фото: УНИАН

Германия является главным союзником США и единственным государством, которое способно изменить действия России на международной политической арене. Украина, Турция и другие страны Черноморского региона могут этому поспособствовать.

Такое заявление сделал бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес в интервью изданию ЦензорНет.

По его словам, страны Черноморского региона, среди которых Украина, Турция и Грузия, могут повлиять на поведение России в Черном море. Они должны признать, что проход суден из аннексированного Крыма вне закона.

"Если объединить усилия Румынии, Украины, Грузии, Болгарии, Молдовы, Турции... и если они вместе последовательно будут привлекать РФ к ответственности за ее нарушения в Черном море, это изменит российский нарратив. Надо четко и совместно признать, что все суда, выплывающие из порта в Крыму, являются незаконными...", - считает военный.

При таком сценарии ключевую роль может сыграть Германия – единственное государство, способное повлиять на Москву.Читайте также"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине

"И здесь важную роль может сыграть Германия. Для меня Германия – это ключевой союзник США и единственная страна, которая может изменить поведение Кремля", - подчеркнул Бен Ходжес.

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