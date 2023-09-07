Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

Сейчас скандальный российский генерал под стражей.

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Генерала разоблачили на получении взятки / Коллаж Главреда. Фото: Telegram "Осторожно, новости", VK администрации города Балашиха, скриншот

В России арестовали генерал-майора Константина Огиенко. В июле он еще командовал 1-й армией ПВО особого назначения, которая прикрывает небо Москвы.

Как пишет русская служба ВВС со ссылкой на постановление военного суда, Огиенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, генерал вступил в сговор с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким с целью получения 30 млн рублей в качестве взятки за отчуждение принадлежащего Минобороны земельного участка в районе подмосковного города Долгопрудный.

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Военные успели получить перву часть взятки в размере 500 тысяч рублей.

На Огиенко указал генерал Беляцкий. Сам подозреваемый вину не признает и от дачи показаний отказывается.

После возбуждения дела он был снят с должности и арестован. Срок содержания продлен до 27 ноября. Российскому генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

Взрывы в Москве

Последнее время Москву и другие регионы России все чаще "тревожат" взрывы на военных объектах оккупантов и предприятиях ВПК РФ.

Эксперты указывали, что у России не хватает средств ПВО, чтобы прикрывать населенные пункты на таком расстоянии от линии фронта. В частности, из-за больших потерь в ЗРК на войне против Украины.

Старые расконсервированные С-300 отправляют сразу на передовую для прикрытия сухопутных войск оккупантов.

Однако недавно в сети заметили "арктический" вариант "Панциря С-1" в Московской области. А вот Путин создал себе целый "парк" ПВО возле резиденции в Подмосковье.

Даже имеющиеся у россиян ЗРК не всегда работают эффективно. Например, недавно россияне, выслеживая в небе неизвестные БПЛА, выстрелили ракетой "Панциря" в жилой дом в Химках.

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