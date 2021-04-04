Германия и Франция сделали совместное заявление по поводу Донбасса

В Германии и Франции внимательно следят за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск.
Министерства иностранных дел Германии и Франции заявили о том, что обеспокоены из-за роста числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призвали прекратить эскалацию.
"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран, обнародованном на сайте МИД Германии.
Также в МИД Германии и Франции подчеркнули, что подтверждают их "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
Сообщается, что в качестве посредников в "нормандском формате" Германия и Франция хотят полностью выполнить Минские договоренности и в этом контексте приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 2 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей".
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.