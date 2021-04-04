Германия и Франция сделали совместное заявление по поводу Донбасса / УНИАН

Министерства иностранных дел Германии и Франции заявили о том, что обеспокоены из-за роста числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призвали прекратить эскалацию.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран, обнародованном на сайте МИД Германии.

Также в МИД Германии и Франции подчеркнули, что подтверждают их "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Сообщается, что в качестве посредников в "нормандском формате" Германия и Франция хотят полностью выполнить Минские договоренности и в этом контексте приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: