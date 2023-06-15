Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – Reuters

Украина сформировала еще 8 отдельных штурмовых бригад МВД, численность которых составляет 40 тысяч человек, пишут в своей статье немецкие журналисты.

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Украина не применила все бригады на фронте - Reuters / Коллаж: Главред, фото: 72-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в рамках контрнаступательных действий применили только 3 из 12 бригад, которые готовили для наступления. Также на базе Министерства внутренних дел созданы 8 штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек. Главная битва войск еще впереди.

В материале Reuters речь идет о том, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий ввели на поле боя лишь 3 из 12 бригад. Девять из них подготовлены и оснащены на Западе. Обычно бригада включает не меньше 3,5-4 тысяч военных.

Кроме того, при МВД сформированы 8 штурмовых бригад, численность которых – 40 тысяч.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина ведет наступательные действия. Гарант не уточнил направления атак. По словам Зеленского, в Кремле поняли – "России недолго осталось".

Замминистра обороны Анна Маляр призвала придерживаться режима тишины на поле боя. Министерство обороны объявляет об освобождении армией Украины территорий после того, как ВСУ выбили оттуда оккупантов РФ.

Журналисты Sky News опубликовали материал, в котором говорилось, что ВСУ в июне удалось продвинуться на 7 километров вглубь оккупированных РФ территорий. Ожидается дальнейшее движение сил обороны Украины.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как ВСУ прорывают оборону оккупантов России:

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