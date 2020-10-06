Главный инфекционист США дал прогноз по здоровью Трампа

Доктор Энтони Фаучи решился спрогнозировать дальнейшее развитие инфекции Covid-19 в организме президента США.
Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил ‒ состояние президента США Дональда Трампа (который болен китайским коронавирусом Covid-19 и выписался из военно-морского госпиталя) может ухудшиться в ближайшее время.
Об этом он заявил в эфире CNN во вторник, 6 октября нынешнего года.
По словам Фаучи, у президента Трампа заболевание пока находится на самой ранней стадии. Он напомнил, что существует множество случаев, когда через пять-девять дней у пациентов с Covid-19 происходит реверсия заболевания.
Фаучи отметил, что шансы на такой случай вряд ли велики, но врачам американского лидера необходимо быть "крайне настороже". Известно также, что данный доктор не был допущен к лечению президента.
Инфекционист добавил, что во время выхода из Медицинского центра имени Уолтера Рида глава государства "выглядел очень хорошо".
Дональд Трамп коронавирус - что было ранее:
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.