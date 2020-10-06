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Главный инфекционист США дал прогноз по здоровью Трампа

6 октября 2020, 11:26

Доктор Энтони Фаучи решился спрогнозировать дальнейшее развитие инфекции Covid-19 в организме президента США.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил ‒ состояние президента США Дональда Трампа (который болен китайским коронавирусом Covid-19 и выписался из военно-морского госпиталя) может ухудшиться в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире CNN во вторник, 6 октября нынешнего года.

По словам Фаучи, у президента Трампа заболевание пока находится на самой ранней стадии. Он напомнил, что существует множество случаев, когда через пять-девять дней у пациентов с Covid-19 происходит реверсия заболевания.

Фаучи отметил, что шансы на такой случай вряд ли велики, но врачам американского лидера необходимо быть "крайне настороже". Известно также, что данный доктор не был допущен к лечению президента.

Инфекционист добавил, что во время выхода из Медицинского центра имени Уолтера Рида глава государства "выглядел очень хорошо".

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новости США коронавирус в США Дональд Трамп
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