Голосование на выборах в США идет к концу: стали известны первые результаты

В США начинают закрываться избирательные участки и поступают первые результаты выборов президента США, что позволяет спрогнозировать победителя в ряде штатов.
Как пишет Голос Америки, согласно прогнозам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 71 голос.
Сообщается, что Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.
Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.
Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.
Согласно прогнозу CNN, Трамп побеждает в Монтане, Юте, Луизиане, Вайоминге, Сверной Дакоте, Южной Дакоте, Техасе, Арканзасе.
Харрис побеждает в Нью-Йорке, Иллионоисе, Род-Айленде, Делавэре.
Тем временем AP сообщает, что, по последним данным, у Камалы Харрис 113 голосов выборщиков, у Трампа - 210.
Выборы в США - последние новости
Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.
Ранее сообщались первые данные выборов США. Стало известно, что почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.
Россия пытается сорвать выборы в США: уже возникали определенные проблемы на некоторых избирательных участках. По словам секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, поступили сообщения о "минировании" со стороны российских источников.
Как выбирают президента США
Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.
В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании.
Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.
Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.
Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах.
Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.
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