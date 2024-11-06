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Голосование на выборах в США идет к концу: стали известны первые результаты

Анна Ярославская
6 ноября 2024, 05:36
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Семь штатов, согласно прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах нового главы Белого дома.
Дональд Трамп, Камала Харрис
Дональд Трамп опережает Камалу Харрис / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

В США начинают закрываться избирательные участки и поступают первые результаты выборов президента США, что позволяет спрогнозировать победителя в ряде штатов.

Как пишет Голос Америки, согласно прогнозам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 71 голос.

Сообщается, что Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.

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Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.

Согласно прогнозу CNN, Трамп побеждает в Монтане, Юте, Луизиане, Вайоминге, Сверной Дакоте, Южной Дакоте, Техасе, Арканзасе.

Харрис побеждает в Нью-Йорке, Иллионоисе, Род-Айленде, Делавэре.

Тем временем AP сообщает, что, по последним данным, у Камалы Харрис 113 голосов выборщиков, у Трампа - 210.

Результаты выборов в США
Результаты выборов в США / apnews.com

Выборы в США - последние новости

Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

Ранее сообщались первые данные выборов США. Стало известно, что почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.

Россия пытается сорвать выборы в США: уже возникали определенные проблемы на некоторых избирательных участках. По словам секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, поступили сообщения о "минировании" со стороны российских источников.

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании.

Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах.

Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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