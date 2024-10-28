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Горят ярче звезд: БпЛА атаковали несколько важных спиртзаводов в РФ

Руслана Заклинская
28 октября 2024, 09:33
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В Воронежской области РФ под удар беспилотников попали два спиртовых завода - в Аннинском и Новохоперском районах.
Горят ярче звезд: БпЛА атаковали несколько важных спиртзаводов в РФ
На России пылают спиртзаводы / Коллаж: Главред, фото: сркиншот с видео

Коротко об атаке:

  • Неизвестные беспилотники атаковали спиртзаводы в РФ
  • На заводе "Этанол-спирт" вспыхнул масштабный пожар
  • РФ производит на этих заводах ракетное, авиационное топливо и взрывчатые вещества

В ночь на 28 октября беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" - один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, местный губернатор Александр Гусев, а также российские Telegram-каналы.

"БПЛА атаковали еще один спиртзавод в населенном пункте Анна, что в 240 км от границы с Украиной. На спиртзаводах РФ делает ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества", - написал Коваленко.

видео дня

На заводе в Новохоперском районе произошел "эпический прилет" дрона, в результате чего были зафиксированы серьезные повреждения. Предприятие, которое обеспечивает работой около 200 человек и имеет годовой оборот более 1,5 миллиарда рублей, является важной частью критической инфраструктуры региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российское ПВО якобы сбило 10 беспилотников. Однако один дрон вызвал возгорание на промышленном объекте.

По его словам, огонь охватил здание завода и одну из емкостей. Также повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка.

Смотрите видео, как пылает российский спиртзавод:

Горят ярче звезд: БпЛА атаковали несколько важных спиртзаводов в РФ
Пожар на спиртзаводе в РФ / Фото: скриншот

Кроме того, беспилотники атаковали поселок Анна, где находится еще один спиртзавод и нефтебаза. В результате этих атак пострадало два человека. Также были неподтвержденые данные о "прилете" на еще одном спиртзаводе в населенном пункте Красное.

В то же время Минобороны РФ заявило, что за ночь в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях якобы был сбит 21 дрон.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, 26 октября неизвестные дроны атаковали военный аэродром в российском Липецке. Местные жители сообщали о громких взрывах и дыме в небе.

Также 22 октября в нескольких областях России, в частности в Тамбовской, Тульской, Брянской и Воронежской, прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. В Тульской области в Ефремове взрывы произошли вблизи завода синтетического каучука, в Тамбовской области дрон попал в предприятие "Биохим", а в Воронежской области дрон упал на промышленный объект.

Как сообщал Главред, украинские спецслужбы подтвердили атаку на завод по производству взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области, которая произошла в ночь на 20 октября. Этот завод, подпадающий под санкции ЕС и США, является одним из крупнейших производителей взрывчатых материалов и боеприпасов в России.

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