Хотела показать "умения русской женщины": жену Пескова высмеяли в сети за фото с оружием НАТО

Жену Пескова высмеяли в сети за фото с оружием НАТО/ РИА-Новости, Instagram

Жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка похвасталась в соцсетях, что она проводит свободное время в тире.

Во время посещения тира она взяла в руки штурмовую винтовку F90MBR, которая стоит на вооружении войск стран НАТО. Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Навки.

При этом она еще и оставила под ним подпись: "Русская женщина должна уметь всё", очевидно испытывая гордость за то, как именно она проводит свободное время.

Татьяна Навка в тире / Instagram

Однако в комментариях ее подписчики начали оставлять совсем не те реакции, которых, вероятно, ожидала жена Пескова. Кое-кто напомнил Навке о ее происхождении – что "русская женщина" родилась на самом деле в украинском городе Днепропетровск (ныне Днепр), а по национальности она вообще еврейка.

Комментарии к фото Навки. Источник: sports.ru

Также некоторые начали шутить, якобы Навка тренируется защищать свой дом, потому что начиталась новостей о Шри-Ланке (там протестующие заставили уйти в отставку президента из-за кризиса в стране, а во время протестов 9 июля они ворвались в его резиденцию).

Кроме этого, кое-кто из пользователей "подколол" Навку за цинизм, обратив внимание, что она в американской одежде и с американским оружием в руках.

Ранее появлялась информация, что Татьяна Навка ушла от своего мужа – пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, вице-президент Федерации фигурного катания зашкварился выступлением на шоу жены Пескова. В шоу Татьяны Навки приняли участие российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабную войну РФ.

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