"И кто здесь лох?": Как Байден переплюнул Трампа, и причем здесь Украина

Джо Байден продолжил политику Дональда Трампа, считает эксперт / Reuters

Президент США Джо Байден в понедельник, 25 января, подписал распоряжение, которым усилил указ своего предшественника Дональда Трампа под названием Покупай американское (Buy American).

В 2017 году уже бывший американский лидер одобрил указ, в котором предусматрено увеличение доли американских товаров в госзакупках по федеральным контрактам, а Байден распорядился тратить средства федерального правительства исключительно на все отечественное.

Экономист Павел Вернивский в Facebook отметил, что новый американский лидер изменил тот самый документ, существование которого любят отрицать в Украине некоторые персоны.

Финансист, соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин в Fb подчеркнул, что в нашей стране месяц назад выступили против локализации, и поставил вопрос: "…кто здесь лох?".

О чем говорится в распоряжении Байдена относительно указа Покупай американское

Главные положения документа, обнародованные на сайте Белого дома:

Гарантируется, что деньги налогоплательщиков тратят на товары американского производства, которые делают рабоче-американцы, и на комплектующие американского производства;

Даются гарантии, что власти инвестируют средства налогоплательщиков в американский бизнес.

Покупай американское – подробные мнения экспертов о распоряжении Байдена

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Рубрика "Не слушай, что говорят богатые страны, а смотри что они делают", написал эксперт своей странице в Facebook.

Вы будете смеяться, но Байден подписал указ Покупай американское в госзакупках. То есть продолжил политику Трампа, потому что она правильная.

...То есть Байден подтвердил, что миловановы, нефедевы, железянки (глава фракции Голос, который топит аналогичный законопроект) и другая неолиберальная шушера с их сказками "о свободном рынке" обычные продажные лоббисты иностранцев, которые активно работают над выкачкой денег из нашей страны на госзакупках.

У нас импорт в госзакупках около 40% (в других странах больше 5% не дают). То есть ежегодно из страны выводится около 10 млрд долларов... Если "Слуги" не зассут и проголосуют законопроект о локализации производства, а Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.) выдержит давление охамевших иностранных посольств, то мы получим огромный инвестиционный ресурс для экономического роста.

Они конечно разведут вонь по поводу коррупции, так это их проблемы. Они нам насоздавали НАБУ и прочих, и они работают под их контролем. Пусть и работают."Слуги" – вперед! Страна вам скажет спасибо! Другие фракции вас поддержат. Хватит грабить страну под европейскими лозунгами!

Павел Вернивский Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам

Угадайте одно из первых решений Байдена? Вчера он подписал указ, чтобы государство покупало только американскую продукцию. Да, тот самый Buy American, существование которого так любят отрицать в Украине некоторые персоны.

Прекрасно помню, как еще года назад, когда Трамп принял похожий указ, то у нас все списывали это на неадекватность президента. Такого закона не существует. Это все дурость президента. Трамп уйдет и указ отменят. Free trade forever (Свободная торговля навсегда – Ред.).

Помню, как многие эксперты – Нефедов (экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов – Ред.) и другие – развеивали миф существования закона.

"Такого закона в США нет. Это все выдумка", – говорили они на телевидении и в других СМИ…