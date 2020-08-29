Импичмент президента: в совете оппозиции раскусили хитрый ход Лукашенко

Александр Лукашенко предложил оппозиции компромисс / Скриншот

Член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова прокомментировала предложение Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию Беларуси.

Как подчеркнула она в ходе прямого эфира на YouTube, предложения Лукашенко являются манипуляциями и попытками задобрить протестующих.

По словам Колесниковой, оппозиция хочет, чтобы в Конституции были прописаны два основных пункта: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента становится возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. На самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, как-то задобрить и в очередной раз ввести в заблуждение", — добавила Колесникова.

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Напомним, ранее официальный сайт президента Беларуси цитировал Лукашенко, который отметил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

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"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда. Я этого больше всего боюсь", - подчеркнул он.