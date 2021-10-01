Индонезиец "женился" на рисоварке, но спустя пару дней развелся: чем ему не угодила "благоверная"

Их бракосочетание прошло по всем традициям.
В Индонезии мужчина женился на своей рисоварке. На праздничную церемонию он одел традиционную белую одежду, а электрический прибор он украсил фатой невесты.
На одном из фотографий, которое Хойрул Анам опубликовал на своей страничке в Facebook, видно, как он даже подписал свадебные документы, выполняя требования законодательства для церемонии.
На другом фото он целует свою "невесту".
В подписи к посту мужчина сообщил, что он "женился" на рисоварке, поскольку она "белая, любящая и послушная".
Как оказалось, через четыре дня Анам "развелся" со своей "женой-рисоваркой". Он объяснил это тем, что "невеста" умеет готовить только рис.
По данным местных СМИ, Анам - известная индонезийская знаменитость. Он часто выполняет необычные поступки для развлечения своих подписчиков.
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