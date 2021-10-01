Индонезиец "женился" на рисоварке, но спустя пару дней развелся: чем ему не угодила "благоверная"

Их "отношения" длились 4 дня / facebook.com/anam.distro

В Индонезии мужчина женился на своей рисоварке. На праздничную церемонию он одел традиционную белую одежду, а электрический прибор он украсил фатой невесты.

На одном из фотографий, которое Хойрул Анам опубликовал на своей страничке в Facebook, видно, как он даже подписал свадебные документы, выполняя требования законодательства для церемонии.

Фото: facebook.com/anam.distro

На другом фото он целует свою "невесту".

Фото: facebook.com/anam.distro

В подписи к посту мужчина сообщил, что он "женился" на рисоварке, поскольку она "белая, любящая и послушная".

Как оказалось, через четыре дня Анам "развелся" со своей "женой-рисоваркой". Он объяснил это тем, что "невеста" умеет готовить только рис.

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По данным местных СМИ, Анам - известная индонезийская знаменитость. Он часто выполняет необычные поступки для развлечения своих подписчиков.

Ранее мы рассказывали историю 24-летнего Корана Маккейн и 61-летней Шерил МакГрегор из США, которые решили пожениться. Они сошлись на общей любви к танцам и регулярно публикуют в Сети танцевальные видео. Коран и Шерил заявляют об искренности своих чувств и не обращают внимание на тех, кто с критикой относится к отношениям с разницей в 37 лет.



