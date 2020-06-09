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Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону

9 июня 2020, 09:59

Судья-председатель трибунала Хендрик Стинхейс подтвердил - к делу будет приобщено недавнее резонансное интервью Игоря Гиркина (Стрелкова) Дмитрию Гордону.

Гордон
Трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону / УНИАН

Трибунал по катастрофе сбитого летом 2014-го в небе над Донбассом малайзийского Боинга рейса MH-17, который проходит в нидерландском городе Гаага, приобщит к делу интервью одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) украинскому журналисту / медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Немецкая волна. "Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина", ‒ говорится в тексте.

Напомним, 19 мая 2020 года, в Сети была опубликована видеозапись длительного интервью, который Дмитрий Гордон взял у одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). Сам факт интервью вызвал шквал негодования у представителей украинского общества. Через несколько часов под офисом Дмитрия Гордона на улице Щекавицкая в Киеве был организован митинг под лозунгом: "Го*дон - геть в Лугандон".

Позднее Гордон опубликовал в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ интервью с Гиркиным и "прокуроршей Няш-Мяш" Натальей Поклонской он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге. Однако далее представители СБУ заявили ‒ интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон проводил исключительно по собственной инициативе

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