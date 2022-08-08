Иран отрицает передачу России своего спутника для шпионажа за Украиной

Газета The Washington Post писала, что РФ запустит спутник для Ирана и будет следить с него за Украиной / Фото ua.depositphotos.com

В Иране отрицают информацию газеты The Washington Post о возможном использовании Россией разведывательного спутника страны Хайям для шпионажа за Украиной.

Как говорится в заявлении Иранского космического агентства (ИКА), ни одна страна, в том числе и РФ, не будет использовать снимки со сутника в военных целях.

Известно, что спутник будет запущен 9 августа с космодрома "Байконур" в Казахстане с помощью ракеты Союз.

В иранском ведомстве утверждают, что после запуска контроль и эксплуатация спутника будут осуществляться иранскими специалистами на территории страны.

Также в Тегеране говорят, что обмен данными между космическим аппаратом и наземной командой будет происходить по зашифрованному алгоритму.

"Ни одна другая страна не сможет получить доступ к информации. Этот спутник не предназначен для использования в военных целях других государств", – отметили в ИКА в ответ на сообщение об использовании Москвой снимков "Хайяма".

Как ранее писал Главред, газета The Washington Post сообщала, что Россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника Хайям.

Сам Тегеран якобы планирует использовать спутник для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ же согласилась построить для Хайяма систему Канопус-V, которая она будет оснащена камерой высокого разрешения.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин посетил Иран. После этого в стране официально подтвердили, что готовы передать "дружественным странам" "самую совершенную" военную технику и оружие.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

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