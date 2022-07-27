Путин уговорил Иран ремонтировать российские самолеты: нашел способ обхода санкций

Иран будет ремонтировать российские самолеты / Коллаж Reuters, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин уговорил Иран помочь обойти санкции, которые были наложены на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять комплектующие для бортов. Об этом заявил представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави, сообщает Mehr.

Иран и Россия подписали соглашение о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов. Это произошло, когда министр транспорта России прибыл в Иран. Судя по всему, соглашение подписали после того, как Путин слетал на поклон к президенту Ирана.

Кроме того, Москва и Тегеран запланировали увеличить количество якобы пассажирских авиарейсов до 35 в неделю.

Есть опасения, что Иран будет ремонтировать не гражданскую авиацию РФ, а военную.

Напомним, ранее в Иране заявили о готовности передать "дружественным странам" "самую совершенную" военную технику и оружие.

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Иран пообещал передать России беспилотники

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал Главред недавно, Иран может передать России беспилотники, которые по своим характеристикам напоминают израильские и американские дроны ‒ Hermes 450 и MQ-1 Predator соответственно. Иран может поставить России несколько сотен дронов моделей Shahed-129 и Shahed-191. Они способны нести на борту 4-8 ракет или такое же количество бомб.

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