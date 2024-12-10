Истребители F-35 перехватили самолеты РФ над Балтийским морем: что известно

Кратко:
- Истребители F-35 осуществили перехват трех самолетов РФ
- Они сопровождали самолеты до границы зоны ответственности НАТО
В пятницу, 6 декабря, два нидерландских истребителя F-35 осуществили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.
Отмечается, что нидерландские F-35 с начала этого месяца охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе территории Альянса.
Частью этой задачи является так называемое оповещение о быстром реагировании (QRA). Два F-35 взлетают в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это случается, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО, не идентифицируя себя.
В пятницу два F-35 поднимались для перехвата российского транспортного самолета Ан-72 и самолета-разведчика СУ-24.
После этого истребители еще раз поднялись на перехват самолета-разведчика Ил-20. Нидерландские F-35 сопроводили самолет над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.
"Именно для этого там находятся наши люди: для защиты нашего общего воздушного пространства от российских угроз", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Удары по авиации РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь с 12 на 13 октября в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел на российском военном аэродроме "Оренбург-2".
Также известно, что 13 октября, недалеко от линии фронта, примерно в 50 километрах, был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Удар по самолету страны-агрессора РФ мог нанести украинский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Кроме того, украинские военные в ночь на 10 октября нанесли огневое поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея страны-агрессора России. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.
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Что известно о самолете Ил-20
Ил-20 - советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками. Существует также Ил-20РТ, предназначенный для получения ракетно-космической телеметрии, пишет Википедия.
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