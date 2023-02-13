Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе 13 февраля заявил, что Россия начала крупное наступление.
"Мы видим, как они (россияне – ред.) посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", – сказал Столтенберг и добавил: "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.
По его словам, президент РФ Владимир Путин отправляет "тысячи и тысячи войск", принимая "очень высокий уровень потерь" и беря "большие потери", но оказывая давление на украинцев.
"То, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать в количестве", – отметил Столтенберг.
Генсек Альянса подчеркнул, что не видит "никаких признаков" того, что Владимир Путин "готовится к миру".
"Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину", – сказал он.
Вооружение для Украины
Столтенберг на брифинге призвал страны Запада быстрее поставлять Украине как можно больше оружия и боеприпасов, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.
Истребители для Украины
Генеральный секретарь НАТО также заявил, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом генсек сказал на брифинге в понедельник.
"В Альянсе постоянно идет обсуждение того, что нужно Украине. И также ведется обсуждение о боевых самолетах", - подтвердил генсек Альянса.
Но, по его словам, в этом обсуждении нужно учитывать два фактора.
"Во-первых, скорость и неотложность. Когда речь идет о самолетах, это займет много времени. Поэтому мой главный приоритет - чтобы союзники смогли как можно быстрее прислать танки, БМП и тому подобное. Во-вторых, важно постоянно консультироваться по поводу новых возможностей помощи", - добавил генсек Альянса.
Он отметил, что предоставление истребителей требует значительных затрат и времени с точки зрения материально-тылового обеспечения, ремонта и прочего.
Возможность предоставления истребителей Украине
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.
Напомним, накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".
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