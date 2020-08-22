Избивали дубинками: в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска

Силовики поставили задержанных на колени возле стенки / скриншот

В Сеть попало видео, как задержанных участников акций протеста в Минске силовики поставили на колени возле стенки и жестоко избивали дубинками.

Инцидент произошел в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. Ролик, снятый камерой наружного видеонаблюдения, обнародовали журналисты белорусского бюро Радио Свобода в YouTube.

На кадрах видно, что задержанные стоят на коленях лицом к стене, подняв руки. Несколько человек в форме жестоко избивают протестующих.

"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", – говорится в описании к видео.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси стартовали 9 августа после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым в избирательной гонке безоговорочно лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

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Силовики жестоко расправлялись с участниками протестов, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Как сообщал Главред, 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.