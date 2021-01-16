Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским: дал обещание

Режиссер пообещал Алена Апиной выбраться / instagram.com/neapina

Российская певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с режиссером и художественным руководителем детского юмористического журнала Ералаш – 71-летним Борисом Грачевским, которого убил коронавирус COVID-19.

Исполнительница разместила скриншот переписки на своей странице в Instagram.

На скриншоте видна дата переписки – 21 декабря. Во время общения Грачевский пообещал собеседнице выбраться.

Приводим Вашему вниманию переписку Апиной с Грачевским:

Алена Апина: "Мальчик мой! Как тебя угораздило то? Завтра в Останкино на весь день… Может там тоже зараза? Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае – лечись! Держись! Ты нам нужен!".

Борис Грачевский: "Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!".

Борис Грачевский – COVID-19, реанимация, кома и смерть