Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским: дал обещание

Алена Апина общалась с худруком Ералаша в конце декабря.
Российская певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с режиссером и художественным руководителем детского юмористического журнала Ералаш – 71-летним Борисом Грачевским, которого убил коронавирус COVID-19.
Исполнительница разместила скриншот переписки на своей странице в Instagram.
На скриншоте видна дата переписки – 21 декабря. Во время общения Грачевский пообещал собеседнице выбраться.
Приводим Вашему вниманию переписку Апиной с Грачевским:
Алена Апина: "Мальчик мой! Как тебя угораздило то? Завтра в Останкино на весь день… Может там тоже зараза? Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае – лечись! Держись! Ты нам нужен!".
Борис Грачевский: "Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!".
Борис Грачевский – COVID-19, реанимация, кома и смерть
- В конце 2020 года стало известно, что режиссер заболел коронавирусом. Сначала он боролся с болезнью дома, а потом попал в московскую больницу №52.
- Грачевский оказался в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В начале января 2021 года режиссера ввели в состояние искусственной комы. Через несколько дней он вышел из комы.
- Позже – 14 января, СМИ узнали, что Грачевского снова ввели в кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (следующая стадия после ИВЛ).
- Поздно вечером 14 числа появилась информация, что Грачевский умер. СМИ писали, что его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.
Автор: Екатерина Присяжнюк