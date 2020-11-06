​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​

Канада в координации с ЕС вводит дополнительные санкции против чиновников Беларуси.
Правительство Канады в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц.
"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против 13 белорусских официальных лиц", - заявили в МИД Канады, пишет ТАСС.
В МИД отметили, что Оттава по-прежнему следит за ситуацией в Белоруссии после прошедших в августе президентских выборов, в частности, имеющими место, по мнению Канады, нарушениями прав человека в республике.
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В обновленный список попали, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
Отметим, 29 сентября правительства Канады и Великобритании объявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей.
Ранее Европейский союз ввел санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных белорусских чиновников.
В Евросоюзе решили запретить Лукашенко и еще ряду граждан белорусского государства въезд на свою территорию и одобрили заморозку их активов.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.