​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​

Канада ввела санкции против Беларуси / Reuters

Правительство Канады в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции против 13 белорусских официальных лиц", - заявили в МИД Канады, пишет ТАСС.

В МИД отметили, что Оттава по-прежнему следит за ситуацией в Белоруссии после прошедших в августе президентских выборов, в частности, имеющими место, по мнению Канады, нарушениями прав человека в республике.

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В обновленный список попали, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Отметим, 29 сентября правительства Канады и Великобритании объявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей.

Ранее Европейский союз ввел санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных белорусских чиновников.

В Евросоюзе решили запретить Лукашенко и еще ряду граждан белорусского государства въезд на свою территорию и одобрили заморозку их активов.​

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