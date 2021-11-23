"Каждый или вакцинируется, или переболеет, или умрет": немецкий министр выдал жесткое предупрежение

Немецкий министр выдал жесткое предупрежение о вакцинации / УНИАН

До конца зимы каждый из жителей Германии либо провакцинируется, либо переболеет, либо умрет. С таким предупреждением министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обратился к жителям страны, сообщает агентство Associated Press.

В последние недели в Германии наблюдается значительный рост заболеваемости. По словам Шпана, новый коронавирусный штамм "Дельта" крайне заразен. И именно поэтому федеральный Минздрав настоятельно рекомендует вакцинацию.

Также Шпан сообщает, что вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной. Кроме того, правительство ФРГ планирует поднять показатель вакцинации населения от коронавируса минимум до 75% (по состоянию на конец ноября 2021 года полностью иммунизировано около 68% населения). Некоторые политики в Германии предполагают, что официальному Берлину, возможно, придется уже в ближайшие месяцы рассмотреть вопрос обязательной вакцинации, которую уже ввели в соседней Австрии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что руководитель частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что сейчас на течение COVID-19 ориентироваться довольно сложно. По его словам, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.

Также Жиравецкий рассказал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта и когда есть риск попасть в реанимацию.