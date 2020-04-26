На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына в КНДР рассказали о его активности

В КНДР пишут, что Ким Чен Ын активно работает / Reuters

Вчера мир мысленно похоронил Ким Чен Ына, так как некоторые авторитетные СМИ со ссылкой на свои источники завил, что лидер Северной Кореи умер. Но Ким Чен Ын жив.

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.

В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён. Однако каким именно образом это было сделано, не уточняется, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РИА Новости.

Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 25 апреля, сообщило о том, что лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Кроме того, в Северной Корее отреагировали на громкие слухи, что лидер страны Ким Чен Ын скончался после неудачной операции на сердце.

Соответствующее заявление сделал руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, сообщает Bloomberg.

По его словам, появившаяся информация не имеет под собой никаких оснований.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему Ким Чен Ын и Путин скрывают дату рожденияНапомним, ранее из-за того, что вот уже более двух недель лидер КНДР Ким Чен Ын не появляется на публике, в СМИ появилась информация о его болезни и даже смерти.

По информации западных СМИ, в Северную Корею недавно отправились специалисты из Китая, среди которых присутствуют медики.

Источники в Северной Корее говорят о том, что Ким Чен Ын жив и очень скоро появится на публике. В то же время, в разведке США заверяют, что у лидера КНДР действительно были проблемы со здоровьем.