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Киркоров пожаловался на Зеленского

20 января 2021, 17:06
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Певец считает, что президент Украины мог бы ему помочь.

Киркоров пожаловался на президента Украины – Филипп Киркоров новости
Филипп Киркоров пожаловался на Владимира Зеленского / УНИАН

Народный артист Украины, РФ и Молдовы – российский певец Филипп Киркоров, пожаловался, что после того, как он стал невъездным на украинскую территорию из-за Крыма, от него отрекся его друг – президент Владимир Зеленский.

Артист в интервью mk.ru сказал, что глава украинского государства мог бы как-то решить его вопрос.

Собеседник добавил, что ему жалко поклонников в Украине, которых он не может увидеть на протяжении семи лет.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили – не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал…", – заявил исполнитель.

  • Напомним, в 2014 году Филипп Киркоров незаконно посетил захваченный Россией Крым и выступил на детском фестивале Новая Волна. Певец попал в "черный список" в Украине.
  • В январе 2021-го артисту на пять лет запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности Украины и литовского государства.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Владимир Зеленский Филипп Киркоров
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