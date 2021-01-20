Киркоров пожаловался на Зеленского

Филипп Киркоров пожаловался на Владимира Зеленского / УНИАН

Народный артист Украины, РФ и Молдовы – российский певец Филипп Киркоров, пожаловался, что после того, как он стал невъездным на украинскую территорию из-за Крыма, от него отрекся его друг – президент Владимир Зеленский.

Артист в интервью mk.ru сказал, что глава украинского государства мог бы как-то решить его вопрос.

Собеседник добавил, что ему жалко поклонников в Украине, которых он не может увидеть на протяжении семи лет.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили – не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал…", – заявил исполнитель.

Напомним, в 2014 году Филипп Киркоров незаконно посетил захваченный Россией Крым и выступил на детском фестивале Новая Волна. Певец попал в "черный список" в Украине.

В январе 2021-го артисту на пять лет запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности Украины и литовского государства.