Китайский космический корабль впервые приземлился на Красной планете

Китайский космический корабль впервые приземлился Марсе / Reuters

Китайский космический корабль "Тяньвень-1" (Tianwen-1) без экипажа в субботу, 15 мая, успешно приземлился на поверхность Марса. Так Китай стал второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете.

Tianwen-1 приземлился на территории обширной равнины, известной как Utopia Planitia, "впервые оставив китайский след на Марсе", сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

"Это был первый шаг в китайском планетарном исследовании космоса", - говорится в сообщении.

Космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район.

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Марсоход будет изучать поверхность почвы и атмосферу планеты, а также искать признаки древней жизни, включая любые подземные воды и лед, с помощью георадара.

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