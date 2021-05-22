УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото

22 мая 2021, 13:16

Основная программа исследований рассчитана на три месяца. Если у марсохода не возникнет критичных проблем, он сможет функционировать и дольше.

  • Китайский марсоход начал исследование Красной планеты
    Китайский марсоход начал исследование Красной планеты Reuters
  • Китайский марсоход начал исследование Красной планеты
    Китайский марсоход начал исследование Красной планеты Reuters
  • Китайский марсоход начал исследование Красной планеты
    Китайский марсоход начал исследование Красной планеты Reuters
  • Китайский марсоход начал исследование Красной планеты
    Китайский марсоход начал исследование Красной планеты Reuters
  • Китайский марсоход начал исследование Красной планеты
    Китайский марсоход начал исследование Красной планеты Reuters

Первый китайский марсоход Zhurong ("Чжужун") успешно спустился с посадочной платформы и приступил к изучению поверхности Марса.

"22 мая ровер Zhurong безопасно покинул посадочную платформу, добрался до поверхности Марса и начал исследования", - заявили в пресс-службе Национального космического управления КНР.

Известно, что марсоход прибыл на Красную планету на борту автоматической станции "Tianwen-1" в ночь на 15 мая. За неделю ровер успел развернуть панели солнечных батарей, антенну и рампу.

Аппарат находится на равнине Утопия. Это округлая низменность в восточной части северного полушария Марса. В оснащении "Zhurong" есть камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений и прибор для метеорологических измерений.

Основная программа исследований рассчитана на три месяца. Если у марсохода не возникнет критичных проблем, он сможет функционировать и дольше.

Отметим, космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

Полеты на Марс – о чем сообщалось ранее:

Марс марсоход
Сейчас вы просматриваете новость «Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления на День банковского работника и открытки с Днем банкираПоздравления на День банковского работника и открытки с Днем банкира "Горячо": Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото"Горячо": Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото Гороскоп на 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от ЛуныГороскоп на 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от Луны Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожиСемь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи "Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня»: скандалистку из Харькова выперли с работы"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы

Последние новости

15:14
Евровидение 2021: продюсер "проехался" по номеру конкурсантки из России
15:10
Кулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2 Видео
14:54
Гороскоп на завтра 23 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство
14:20
Украине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовиться Видео
13:47
В Киеве на марше за права трансгендеров скрутили "крестоносца" Видео
Реклама
13:21
Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины Видео
13:20
Убийство украинки в Италии: тело нашли спустя полгода
13:16
Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото Фото Видео
12:28
Гора трупов женщин в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей Фото Видео
12:20
Соблазнительная французская челка Бриджит Бардо вернулась в моду на лето 2021 Фото Видео
12:15
"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом
12:15
В Украине подъем поп-музыки, а в России – деградация: продюсер оценил борьбу стран на Евровидении
12:07
Юля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка
11:40
Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском Видео
11:24
От изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шаг мнение
11:19
Катя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила Сеть
11:19
Работал снайпер: на Донбассе украинский военный получил тяжелое ранение Видео
10:59
"Законсервировался" на Лорак: продюсер объяснил, почему Киркоров "врос" в Евровидение Видео
10:50
Гороскоп на сегодня 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы Видео
10:32
Эксперт объяснил, чем грозит власти Зеленского отставка Шмыгаля Видео
Реклама
10:05
"Казнить уродов": в Сети призывают жестко наказать семью педофилов-логопедов с Одесчины Видео
09:38
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
09:37
В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2 Видео
09:34
Украина может победить на Евровидении-2021, но не ясно, что мы будем с этим делать – Денис Путинцев
09:24
Соревнованием "пророссийских совков" и "патриотических патриотов" избирателя уже не возьмешь мнение
08:52
У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР" Видео
08:26
Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма Видео
07:46
"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы
07:45
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
07:08
Новые министры ежемесячно: решится ли власть на замену премьера мнение
06:32
Украине грозят тарифные бунты: эксперт назвал главную причину Видео
06:15
Политолог раскрыл неожиданную роль Украины во встрече Байдена и Путина Видео
06:02
Удар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле Медведчука Видео
05:34
Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2 Видео
05:33
Грозит ли Порошенко реальный приговор: аналитик дал прогноз Видео
05:05
С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки
04:22
Украинцам пообещали тепло до +26°, но предупредили о ливнях с грозами Видео
03:52
Украинская гимнастка засветила шикарную грудь на пикантном фото
03:02
День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео
02:17
Эксперт рассказал, будут ли последствия "наезда" Зеленского на Меркель и Макрона Видео
Реклама
00:49
Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах Видео
00:19
Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Видео
00:10
Продюсер озвучил смысл участия Go-A на Евровидении и где взять денег на новый конкурс Видео
21 мая, пятница
23:58
Холостяк 2021 финал: кого выбрал Миша в 12 выпуске
23:54
Евровидение-2022: кто из артистов обязан поехать на конкурс Видео
23:26
"План Б и План С": Разумков рассказал, что делать Украине с Северным потоком-2 Видео
23:15
Эксперт оценил вероятность "политической победы" Украины на Евровидении
23:09
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
23:02
США ударили новыми санкциями по России Видео
22:44
Почему эскалация между Палестиной и Израилем была не последней мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять