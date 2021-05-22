Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото

Первый китайский марсоход Zhurong ("Чжужун") успешно спустился с посадочной платформы и приступил к изучению поверхности Марса.

"22 мая ровер Zhurong безопасно покинул посадочную платформу, добрался до поверхности Марса и начал исследования", - заявили в пресс-службе Национального космического управления КНР.

Известно, что марсоход прибыл на Красную планету на борту автоматической станции "Tianwen-1" в ночь на 15 мая. За неделю ровер успел развернуть панели солнечных батарей, антенну и рампу.

Аппарат находится на равнине Утопия. Это округлая низменность в восточной части северного полушария Марса. В оснащении "Zhurong" есть камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений и прибор для метеорологических измерений.

Основная программа исследований рассчитана на три месяца. Если у марсохода не возникнет критичных проблем, он сможет функционировать и дольше.

Отметим, космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

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