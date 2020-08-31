Климкин объяснил, почему Путину удается "давить" на Лукашенко

Бывший украинский главный дипломат детально и четко высказался по теме.
Белорусский президент Александр Лукашенко впал в неадекватное состояние, чем немедленно и успешно воспользовался российский президент Владимир Путин.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы же видим, что он потерял адекватность — то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область… Россия на этом играет, Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", — сказал он.
По мнению Климкина, Путин "давно слил" Лукашенко и для главы Кремля тот полностью "спекся ".
Кроме того, бывший глава украинского МИД уверен, что в ближайшее время "России в Беларуси будет больше" ‒ там много тайно сочувствующих РФ военных, правоохранителей, советников и т. д.
В то же время сейчас для Путина главная задумка — "использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой".
Читайте такжеАстролог: Беларусь ждет "кровавый эксцесс", а Лукашенко – предательство Путина
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял - президенты Беларуси и России в телефонном режиме договорились о встрече.