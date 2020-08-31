Климкин объяснил, почему Путину удается "давить" на Лукашенко

Павел Климкин / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко впал в неадекватное состояние, чем немедленно и успешно воспользовался российский президент Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы же видим, что он потерял адекватность — то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область… Россия на этом играет, Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", — сказал он.

По мнению Климкина, Путин "давно слил" Лукашенко и для главы Кремля тот полностью "спекся ".

Кроме того, бывший глава украинского МИД уверен, что в ближайшее время "России в Беларуси будет больше" ‒ там много тайно сочувствующих РФ военных, правоохранителей, советников и т. д.

В то же время сейчас для Путина главная задумка — "использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой".

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Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял - президенты Беларуси и России в телефонном режиме договорились о встрече.