Украина в "зеленом" списке: СМИ назвали страны, для которых ЕС откроет границы

В Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Есть полный проект списка государств, для граждан которых будут открыты границы ЕС, пишет Euronews со ссылкой на источники.
По словам собеседников, в частности, внешние границы Евросоюза могут открыть для граждан Украины, Грузии, Египта, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Японии, Китая.
Источники полагают, что границы ЕС могут не открыть 1 июля, как планировалось, поскольку возникли разногласия относительно критериев, по которым страны будут попадать в "зеленый список".
Собеседники отметили, что статистика по уровню заболеваемости коронавирусом в некоторых государствах ставится под сомнение.
Для граждан каких стран могут открыть внешние границы Евросоюза:
- Канада;
- Австралия;
- Тунис;
- Албания;
- Сербия;
- Черногория;
- Босния и Герцеговина;
- Таиланд;
- Марокко;
- Эфиопия;
- Монголия;
- Уругвай;
- Куба;
- Индия;
- Доминика;
- Алжир;
- Ватикан;
- Багамы;
- Венесуэла;
- Ямайка;
- Монако;
- Андорра;
- Косово;
- Мьянма;
- Бутан;
- Ливан;
- Индонезия;
- Палау;
- КНДР;
- Южная Корея;
- Вьетнам;
- Новая Зеландия;
- Коста-Рика;
- Сент-Люсия;
- Парагвай;
- Гайана;
- Намибия;
- Никарагуа;
- Ангола;
- Уганда;
- Маврикий;
- Мозамбик;
- Замбия;
- Руанда.
Читайте такжеКуда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограниченийНапомним, из-за пандемии Covid-19 ряд государств, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме, было прекращено авиасообщение. Позже авиасообщение начали восстанавливать.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что внешние границы государств, которые входят в объединение, будут вновь открыты с 1 июля.
В Минздраве сообщали, что украинское государство по статистике относительно распространения коронавируса попало в список стран "красной зоны". В министерстве отметили, что это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими государствами.