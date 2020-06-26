Украина в "зеленом" списке: СМИ назвали страны, для которых ЕС откроет границы

Назван список стран из которых, возможно, можно будет попасть в Евросоюз / Reuters

В Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Есть полный проект списка государств, для граждан которых будут открыты границы ЕС, пишет Euronews со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в частности, внешние границы Евросоюза могут открыть для граждан Украины, Грузии, Египта, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Японии, Китая.

Источники полагают, что границы ЕС могут не открыть 1 июля, как планировалось, поскольку возникли разногласия относительно критериев, по которым страны будут попадать в "зеленый список".

Собеседники отметили, что статистика по уровню заболеваемости коронавирусом в некоторых государствах ставится под сомнение.

Для граждан каких стран могут открыть внешние границы Евросоюза:

Канада;

Австралия;

Тунис;

Албания;

Сербия;

Черногория;

Босния и Герцеговина;

Таиланд;

Марокко;

Эфиопия;

Монголия;

Уругвай;

Куба;

Индия;

Доминика;

Алжир;

Ватикан;

Багамы;

Венесуэла;

Ямайка;

Монако;

Андорра;

Косово;

Мьянма;

Бутан;

Ливан;

Индонезия;

Палау;

КНДР;

Южная Корея;

Вьетнам;

Новая Зеландия;

Коста-Рика;

Сент-Люсия;

Парагвай;

Гайана;

Намибия;

Никарагуа;

Ангола;

Уганда;

Маврикий;

Мозамбик;

Замбия;

Руанда.

Читайте такжеКуда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограниченийНапомним, из-за пандемии Covid-19 ряд государств, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме, было прекращено авиасообщение. Позже авиасообщение начали восстанавливать.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что внешние границы государств, которые входят в объединение, будут вновь открыты с 1 июля.

В Минздраве сообщали, что украинское государство по статистике относительно распространения коронавируса попало в список стран "красной зоны". В министерстве отметили, что это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими государствами.