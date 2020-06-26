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Украина в "зеленом" списке: СМИ назвали страны, для которых ЕС откроет границы

Для граждан ряда стран могут открыть европейские границы, выяснили журналисты.

26 июня 2020, 07:32
Назван список стран из которых, возможно, можно будет попасть в ЕС – Куда поехать за границу
Назван список стран из которых, возможно, можно будет попасть в Евросоюз / Reuters

В Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Есть полный проект списка государств, для граждан которых будут открыты границы ЕС, пишет Euronews со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в частности, внешние границы Евросоюза могут открыть для граждан Украины, Грузии, Египта, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Японии, Китая.

Источники полагают, что границы ЕС могут не открыть 1 июля, как планировалось, поскольку возникли разногласия относительно критериев, по которым страны будут попадать в "зеленый список".

Собеседники отметили, что статистика по уровню заболеваемости коронавирусом в некоторых государствах ставится под сомнение.

Для граждан каких стран могут открыть внешние границы Евросоюза:

  • Канада;
  • Австралия;
  • Тунис;
  • Албания;
  • Сербия;
  • Черногория;
  • Босния и Герцеговина;
  • Таиланд;
  • Марокко;
  • Эфиопия;
  • Монголия;
  • Уругвай;
  • Куба;
  • Индия;
  • Доминика;
  • Алжир;
  • Ватикан;
  • Багамы;
  • Венесуэла;
  • Ямайка;
  • Монако;
  • Андорра;
  • Косово;
  • Мьянма;
  • Бутан;
  • Ливан;
  • Индонезия;
  • Палау;
  • КНДР;
  • Южная Корея;
  • Вьетнам;
  • Новая Зеландия;
  • Коста-Рика;
  • Сент-Люсия;
  • Парагвай;
  • Гайана;
  • Намибия;
  • Никарагуа;
  • Ангола;
  • Уганда;
  • Маврикий;
  • Мозамбик;
  • Замбия;
  • Руанда.

Читайте такжеКуда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограниченийНапомним, из-за пандемии Covid-19 ряд государств, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме, было прекращено авиасообщение. Позже авиасообщение начали восстанавливать.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что внешние границы государств, которые входят в объединение, будут вновь открыты с 1 июля.

В Минздраве сообщали, что украинское государство по статистике относительно распространения коронавируса попало в список стран "красной зоны". В министерстве отметили, что это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими государствами.

границы Евросоюз
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