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Эксперт дал прогноз, уйдет ли Путин с поста президента РФ

Поправки в Конституцию России в значительной мере разрушают российскую государственность.

7 июля 2020, 04:01
Путин
Путин получил право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года / Reuters

Президент России Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть. Хозяин Кремля может быть либо свергнут, либо скончается в этой должности.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Это для меня было понятно еще 12 лет назад. И сейчас остается та же самая ситуация", – отметил он.

Иноземцев прокомментировал принятые в РФ поправки в Конституцию, которые, по сути, сделают из Путина уже легально вечного правителя.

"Дело в том, что проблема поправок не только делает из Путина правителя бесконечного, она, по сути, разрушает в значительной мере саму российскую государственность. Потому что создается система абсолютно бесконтрольной власти, которой подчинена и судебная власть, и в значительной мере законодательная власть", – считает эксперт.

По его словам, возникает прецедент приоритета российского права над международным, что фактически делает Россию страной-изгоем.

"Возникает вот эта вот идея коннотации, связки между Россией и Советским Союзом, чего нет ни в одной конституции в мире. Потому что любая конституция – это скорее провозглашение чего-то нового, основ государства. А в данном случае нам пытаются навязать идею постоянного оглядывания назад", – добавил Иноземцев.

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Как сообщал Главред, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они были утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Владислав Иноземцев Владимир Путин Конституция России новости России
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