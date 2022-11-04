Конфликт между КНДР и Южной Кореей обостряется: в воздух подняли десятки военных самолетов

КНДР подняла в небо около 200 военных самолетов / Reuters

В пятницу, 4 ноября, Южная Корея подняла по тревоге в воздух десятки "истребителей-невидимок" и других военных самолетов после того, как с помощью радаров обнаружила более 180 военных самолетов Северной Кореи в разных местах.

Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Сеула, информирует Yonhap.

Отмечается, что самолеты КНДР, включая истребители и бомбардировщики, были зафиксированы в период с 11:00 до 15:00. Они находились как над внутренними районами страны, так и у западного и восточного побережья. Бомбардировщики проводили стрельбы, не приближаясь близко к границе.

В ответ ВВС Южной Кореи мобилизовали около 80 истребителей, включая F-35A, в соответствии с полной готовностью к реагированию.

Агентство указывает, что эта активизация вызвана совместными военными учениями авиации Южной Кореи и США под названием "Бдительный шторм" (Vigilant Storm). В них задействованы более 240 самолетов.

Напомним, недавно официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. По его словам, КНДР пытается скрыть истинное назначение поставок оружия. Пхеньян делает вид, что артснаряды идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Ранее Главред сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что якобы "полностью подготовлен" к любому военному конфликту с США. К тому же, в Корее планируют седьмое ядерное испытание. Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее "уничтожением правительства", если страна предпримет какие-либо "опасные попытки".

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