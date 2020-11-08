Королева Великобритании Елизавета II впервые показалась на публике в маске для лица

Королева была одета в черное пальто, на ней была традиционная шляпа.
Каждый выход в свет 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II – это событие, которые не остается незамеченным. Но сегодня британская королева произвела настоящий фурор - впервые с начала пандемии коронавируса она появилась на публике в маске.
Ее сняли на видео во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата, сообщает Sky News.
Королева была одета в черное пальто, на ней была традиционная эффектная черная шляпа. На руках у Елизаветы II видны черные перчатки, а на лице — защитная маска такого же цвета с белой окантовкой.
Что о королеве Великобритании сообщалось ранее:
- 5 апреля в связи с распространением жуткого коронавируса странами мира, королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам.
- В марте коронавирусом заболел работник Букингемского дворца. Королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом отправились в изоляцию в Виндзорский замок.
Автор: Адриана Бубновская