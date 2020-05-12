Геноцид народа: в Беларуси с ненавистью накинулись на "безумного диктатора"

Лукашенко обвиняют в "геноциде" из-за коронавируса / УНИАН

Несмотря на коронавирус, президент Беларуси Александр Лукашенко решил не вводить карантин, а также провел массовый парад к 9 мая.

Такие действия главы государства вызвали резкую критику со стороны координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрея Санникова. Он заявил, что Лукашенко специально скрывает масштабы эпидемии в Беларуси, чем увеличивает угрозу для жизни людей не только в соседних с ней странах, но и для всей Европы.

По его словам, людей в стране задерживают из-за того, что они рассказывают правду о действиях Лукашенко.

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"Задержания в Беларуси связаны с парадом, который организовал для себя безумный диктатор. Арестовывают людей за то, что они рассказывают правду об этой политике Лукашенко, которая (можно уже говорить прямо) направлена на убийство людей. Больше сотни задержали во всех регионах страны – Бресте, Витебске, Минске, Гомеле и небольших городах. Эта борьба с коронавирусом через борьбу с независимыми медиа, блогерами, журналистами – обычное действие диктатора, который считает, что может репрессиями победить коронавирус", – сказал собеседник в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, цель Лукашенко – скорейшее распространение вируса в стране и заражение как можно большего количества людей.

"Для этого надо проводить массовые мероприятия – парады, субботники, гнать детей в школы. А еще он так называемые выборы объявил. Все делает, чтобы увеличить контакты между людьми. И при этом скрываются реальные данные по зараженным и умершим", – отметил Санников.

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Он напомнил, что сегодня по темпам заражения Беларусь первая в Европе, а "больше сотни умерших" – это вранье. Санников предположил, что умерших – больше тысячи, и подчеркнул, что медицинскому персоналу запрещено разглашать информацию о реальном количестве заболевших.

"Врачам и руководителям больниц приказано молчать, не называть точные данные заболевших, скрывать реальную ситуацию обеспеченности медикаментами, оборудованием, средствами защиты и так далее. Как во времена сталинского террора, когда исполнителей обязывали подписывать документы о неразглашении. Эта политика направлена на уничтожение людей. В Беларуси уже можно говорить о геноциде", – заявил политик.

Санников обратил внимание, что действия руководства Беларуси подобны поведению китайских властей, которые скрывали от всего мира информацию о новом вирусе. По его мнению, ситуация в Беларуси опасна для всей Европы.

Коронавирус в Беларуси

Ранее была названа цель Лукашенко "заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию". Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет.

Напомним, Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик. Глава Беларуси считает, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по COVID-19 из Всемирной организации здравоохранения.