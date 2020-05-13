Куратор переговоров от РФ по Донбассу прилетел в Берлин во время пандемии

Дмитрий Козак таинственно улетел в Берлин обсуждать украинский вопрос / Скриншот

Замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак 13 мая прибыл в Берлин для обсуждения с немецкой стороной ситуации на востоке Украины. Визит куратора РФ по переговорам на Донбассе состоялся, несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует во всем мире.

"Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", — сказал РБК источник в российском правительстве.

Отмечается, что Украину на переговоры не пригласили, в диалоге примут участие представители России и Германии.

"Это строгая двусторонка", — рассказал журналистам другой источник.

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Переговоры провоцируют немало вопросов, поскольку ранее о них официально не сообщали. Удивляют они еще и по той причине, что все мировые политические визиты уже долгое время отменены из-за пандемии Covid-19.

Также визит остается непонятным, поскольку Козак с 2014 года находится под санкциями Евросоюза.

Напомним, глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко прокомментировал информацию о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.