"Критическая точка": экс-депутат Госдумы поведал, почему РФ выпрашивает переговоры

Россия все чаще просит переговоров с Украиной - Фейгин / коллаж УНИАН

В данный момент власти России все чаще говорят о мирных переговорах на разных условиях, предлагая капитуляцию Украины, сообщил экс-депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в эфире марафона FREEДОМ.

По его словам, мирные переговоры - это всего лишь "уловка" и "попытка выиграть больше времени".

"Потребность в паузе, в перемирии, является для них жизненно важной, во всяком случае на юге. Что касается готовности Кремля подвинуться в том, чтобы не требовать демилитаризации, невступления в НАТО, признания статуса Крыма российским, статус-кво на Донбассе, в Херсон и Запорожье… Они хотят втянуть в переговорный процесс, а там дальше уже выкручивать свое", – говорит он.

Фейгин уверен, что РФ в лице Владимира Путина всегда обманывает.

"Они хотят получить передышку и, скажем так, дать тем силам в Европе и (в меньшей степени) Америке, дополнительные козыри. Мол, смотрите, Москва готова, расположена к компромиссам. В настоящий момент это не более чем уловка, попытка обмануть, выиграть время, продолжить делать то, что они делают", – считает Фейгин.

По его словам, "у Кремля есть некая критическая точка". Она связана прежде всего с тем, что так называемая "специальная военная операция" затянулась.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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