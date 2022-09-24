УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лавров заявил новую позицию о переговорах с Украиной

24 сентября 2022, 23:45

Общих точек для переговоров с Украиной нет, заявил глава МИД страны агрессора.

Лавров
Лавров / pixabay, reuters

Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Как заявил главы МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН, якобы чем дольше Киев буде отказывается, тем труднее будет договариваться.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - пригрозил Лавров.

При этом Лавров отметил, что не видит общих точек позиции с Украиной в возможных переговорах.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

Читайте также:

война в Украине Сергей Лавров война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:59

Украинских студентов могут мобилизовать в ВСУ - Арестович

23:45

Лавров заявил новую позицию о переговорах с УкраинойВидео

23:20

Еще 5,5 миллиона украинцев можно будет мобилизовать – АрестовичВидео

23:11

"Ответим на все удары": Зеленский заверил в освобождении Крыма, Донбасса и ХерсонаВидео

22:58

Рекордный взлет доллара до 50 грн: украинцев ошарашили прогнозом и назвали срокиВидео

Реклама
22:36

"Для вас наступил ключевой момент": Зеленский предупредил россиянВидео

22:13

"У оккупантов подгорело": на Запорожье прогремели мощные взрывыВидео

22:08

Лавров оконфузился во время выступления в ООН и перепутал "ЛНР" с ЛаосомВидео

21:53

У Зеленского подтвердили участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФВидео

21:42

Уничтожение ЧФ России: в США пригрозили ответкой в случае ядерного удара РФ по УкраинеВидео

21:27

Меган Маркл в пролете: королева завещала Кейт Миддлтон самое ценноеВидео

21:25

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

21:19

Места, приманки и хитрости: как поймать щуку осенью

20:59

В Кремле планируют военное положение и запрет выезда россиян за рубеж - СМИВидео

20:58

У Зеленского по пунктам объяснили союзникам, как ответить на мобилизацию в РФВидео

20:57

Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой: секрет сообразительных хозяек

20:35

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

20:20

Папина копия: Ургант показал младшую дочь

20:17

Законы в Думе и выступление Путина: СМИ узнали даты и сценарий аннексии территорий УкраиныВидео

20:10

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

Реклама
19:45

"Не понимают, куда попадут": Зеленский назвал самую большую ошибку россиянВидео

19:42

Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантовВидео

19:31

"Когда не видно гениталий": Волочкова рассказала, какие мужчины ее не привлекают

19:14

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

19:07

Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери властимнение

18:59

Китай может заставить РФ завершить войну с Украиной: Зеленский раскрыл сценарий

18:57

"Поехали с нами в Украину": в РФ мобилизованные избили полицейских и РосгвардиюВидео

18:53

"Почти у всех крайняя степень анорексии": защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"Видео

18:35

Скандал с дронами для РФ: Иран попытался оправдаться, в МИД жестко ответилиВидео

17:59

В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах

17:56

Украина разгромила Армению в Лиге наций и шокировала соперникаВидео

17:44

На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК ВагнераВидео

17:34

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

17:01

В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов, опасность для Украины выросла - полковник ВСУ

16:59

"Подбили, красавчики": Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФВидео

16:59

На второй день войны предательницу Лорак бросила вся командаВидео

16:35

Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь годВидео

16:29

10 лет тюрьмы: Путин подписал наказание для россиян за отказ воеватьВидео

16:29

Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звездуВидео

16:26

"Россия не выиграет": Шольц сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

Реклама
16:22

Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем ШойгуВидео

15:58

Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала РоссииВидео

15:54

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

15:53

"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

15:43

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – ПодолякВидео

15:14

Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецептВидео

15:05

Удары по мосту и резервам РФ: на юге ВСУ отрезают оккупантам пути отступленияВидео

14:50

Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписьюВидео

14:37

"Дно цивилизации": у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФВидео

14:12

Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежищеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять