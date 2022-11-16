Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – Макрон

Франция и другие страны Запада несколько месяцев работали над тем, чтобы убедить нейтральные государства занять более жесткую позицию в отношении России.
Лидеры Большой двадцатки согласились подтолкнуть Россию к деэскалации войны против Украины. Китай мог стать посредником между Киевом и Москвой и предотвратить дальнейшее усиление боевых действий. Пекин в ближайшие месяцы должен более активно действовать в данном направлении. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщает Reuters, в ходе пресс-конференции после саммита G20 на Бали он рассказал о том, что лидеры государств-участников организации согласились подтолкнуть РФ к деэскалации войны против Украины.
Лидер Франции надеется, что Китай может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой и ожидает более активных действий Пекина в ближайшие месяцы.
"Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более сильные наземные удары в начале февраля", - отметил Макрон.
Также Эммануэль Макрон подчеркнул, что обсуждал с главой КНР Си Цзиньпином идею своей поездки в Китай в начале следующего года. Офис президента Франции подтвердил, что визит состоится, если этому не помешает ситуации с коронавирусом.
Журналисты подчеркнули, что Франция вместе с другими западными странами несколько месяцев пыталась убедить нейтральные государства, которые не критиковали РФ за нападение на Украину, занять более жесткую позицию и побудить Москву изменить свой действующий курс.
Саммит Большой Двадцатки на Бали
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20 на Бали в Индонезии 15 ноября призвал Россию прекратить войну.
По его словам, боевые действия могут закончиться после того как страна-оккупант выведет свои войска со всех территорий Украины. Киев не намерен подписывать с Москвой соглашений, которые действовали бы исключительно в интересах россиян.
Страну-агрессора РФ на саммите на Бали представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не дождался официального принятия итоговой декларации и быстро уехал с мероприятия.
Лидеры Большой двадцатки 16 ноября обнародовали официальную декларацию саммита. В ней говорилось о том, что большинство участников G20 резко осуждают войну России против Украины. Кроме того, государства назвали неприемлемыми угрозы применить ядерное оружие.
Смотрите видео ТСН - США и Китай считают недопустимым применение ядерного оружия в Украине
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