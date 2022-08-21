"Ликвидируют токсичных фигур": в РФ началась борьба элит за место в постпутинской России - эксперт

В РФ началась борьба за место в постпутинской России / Коллаж фото УНИАН, Главред

Российские элиты уже вступили в борьбу за место, которое они будут занимать в России без диктатора Владимира Путина. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний во время телемарафона.

Он убежден, что покушение на Дугина связано именно с этой борьбой.

"Башни Кремля в России начинают уже искать себе оправдание, кто в этом виноват. Во-вторых, я думаю, что уже идет борьба за свое место в постпутинской России. То есть, что будет, когда с Путиным что-то случится, с чем они будут выходить на деэскалацию с Западом. Уверен, что такие переговоры уже идут. И тут как раз фигура Дугина, который есть один из идеологов и апологетов войны. Разумеется он должен, как токсичный человек, исчезнуть", — говорит Загородний.

Эксперт не исключил, что впоследствии может появиться информация об очередной ликвидации "наиболее токсичных фигур режима".

"Там есть Проханов еще, госпожа Симоньян, Соловьев. Всем остальным также следует напрячься. Потому что они являются лицами режима. Они уже сейчас не нужны. Постпутинские элиты уже думают, как они будут отматывать все, что натворил Путин. Потому что их жизнь, прежде всего, связана с Западом. Посмотрите, какая у них истерика относительно возможного отказа выдачи туристических виз россиянам. То есть это очень болезненная тема. Поэтому вся внутренняя борьба будет с этим связана", — сказал Загородний.

Эксперт добавил, что РФ может воспользоваться этим и обвинить во всем Украину и найти очередной повод для ударов.

"Хотя здесь они больше "стреляют себе в ногу", потому что у россиян возникает все больше вопросов, как это украинские спецслужбы уже себя свободно в Москве ведут", — добавил Загородний.

Подрыв машины Александра Дугина

Напомним, подрыв автомобиля произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За его рулем оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин. Возможно, именно на него готовилось покушение.

Известно, что после взрыва джип сразу съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Недавно стало известно, что он попал в больницу после того, что произошло.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к этому.

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