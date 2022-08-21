19 ракетных ударов из 20-ти приходится на гражданские объекты: в СБУ назвали настоящую цель армии РФ

РФ бомбит в основном только гражданские объекты / Фото УНИАН

Российские власти и пропагандисты постоянно рассказывают о том, что якобы "не наносят удары" по гражданским объектам в Украине, а стреляют "только по военным". Но на самом деле, лишь каждый 20-й ракетный удар приходится на военные объекты, остальные прилетают по гражданским. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

В СБУ назвали настоящие цели оккупантов и отметили, что Россия - страна-террорист.

"За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел звериное лицо Кремля — тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, другие 19 — попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего состояла наша мирная жизнь", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что Украина никогда не забудет все те преступления, которые оккупанты совершили на территории нашей страны. Все они понесут наказание.

Обстрел Харькова

На днях оккупанты обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Оккупанты ударили по общежитию.

Позже стало известно, что число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, погиб, в том числе, 13-летний ребенок.

Рано утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары. Российские оккупанты утром ударили ракетой в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Известно о 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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