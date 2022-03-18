"Лишь бы телевизор был": Гордон показал, как русские "дикари" реагируют на блокировку соцсетей

Гордон показал, как русские "дикари" реагируют на блокировку соцсетей / скриншот с видео

После блокировки ряда соцсетей в России, жизнь блогеров и звезд кардинально изменилась - они ищут новые платформы и цинично отмалчиваются о войне в Украине, а обычные россияне зашли еще дальше.

Журналист Дмитрий Гордон на своей страничке в Instagram опубликовал видео опроса прохожих в РФ.

У них спрашивали, как они относятся к блокировке соцсетей. Отвечали россияне примерно одинаково: "Как бы вы жили без интернета?- А как жили в Средние века? Лишь бы телевизор был".

Гордон был поражен такой реакцией людей, сравнив их с дикарями.

Ранее стало известно, что до полномасштабного вторжения в Украину во избежания санкций президент России Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде.

Также мы сообщали, что США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

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