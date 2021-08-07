Литва пообещала денежное вознаграждение нелегалам за то, чтобы они покинули страну

Мигрантам будут выдавать по 300 евро.
Власти Литвы в поисках методов освобождения от массового наплыва мигрантов, пообещали нелегалам по 300 евро за то, чтобы те покинули страну. Это будет единоразовая выплата при их согласии вернуться домой.
Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, деньги нелегалы получат в аэропорту перед непосредственной посадкой на рейс из Литвы. Однако, если безвизовые мигранты вернутся в страну снова, то вознаграждения уже не получат.
При этом, точной даты рейсов для нелегалов, пока нет.
Напомним, в Литву из Беларуси массово идут мигранты. Нелегалы пешком пересекают границу между странами. В частности, только 1 августа с полуночи до обеда пограничники задержали 216 человек, мигрирующих из Беларуси. Ранее рекордным количеством мигрантов считался 171 человек в сутки.
Почему в Литве проблемы с нелегальной миграцией:
- Приток нелегальных мигрантов начался в начале июля текущего года. В связи с этим, власти республики объявили чрезвычайную ситуацию и на границе с Беларусью началось строительство ограды.
- Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не намерен держать в своей стране нелегалов, так как у государства из-за санкций Запада нет на это денег.
- В связи со сложившейся ситуацией Финляндия приняла решение отправить дополнительные силы в Литву и Латвию для организации усиленного контроля пограничных пунктов с белорусской республикой.