Лукашенко на распутье: журналист назвал два сценария будущего Беларуси

Путин готов оказать поддержку Лукашенко, но только на определенных условиях, утверждает Иван Яковина.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко оказался перед серьезным выбором – либо он продает России суверенитет своей страны, либо теряет пост главы республики. Других вариантов для многолетнего главы РБ на данный момент нет.
Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, у Лукашенко сложная ситуация: в золотовалютных резервах страны осталось около 1,5 миллиардов долларов. Внешний долг республики уже превышает сумму в 40 миллиардов долларов – более половины из этих средств Минск задолжал Москве. Ситуация складывается таким образом, что денег взять негде, а Россия поддержит Беларусь исключительно на выгодных Путину условиях.
"Путин готов поддержать Лукашенко, но только на определенных условиях – Лукашенко должен продать ему Родину", - отметил журналист.Читайте такжеЛукашенко поделится властью: в правительстве Беларуси приняли важное решение
В связи с этим, полагает Яковина, у белорусского президента есть только два варианта. Первый является позитивным для Беларуси, тогда как второй – негативный для страны, но оптимальный для самого Лукашенко.
"Первый – очень плохой для него лично, но хороший для страны. Лукашенко должен остаться без денег, прекратить платить силовикам, лишиться их лояльности и потерять власть. Второй сценарий наоборот – очень плохой для страны, но спасительный для диктатора. При его реализации Лукашенко получит от Москвы кучу денег для силового аппарата, а также на выплату зарплат остальным белорусам", - добавил Яковина.
Журналист подчеркнул, что в случае реализации второго сценария Лукашенко сможет сохранить власть в стране. Но заплатит за это суверенитетом и независимостью республики Беларусь.Читайте такжеЛукашенко назвал главную проблему Беларуси
События в Беларуси
- 9 августа на территории республики прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
- Его победу не признали оппозиционные силы, заявившие о фальсификации избирательного процесса. Они вышли на протесты и призвали провести новые выборы. Акции продолжаются.
- Вечером, с 11 на 12 августа, в Беларуси прошли массовые беспорядки, в ходе которых силовики избивали мирных протестующих и случайных прохожих. Были задержаны около 7 тысяч человек.
- Евросоюз не признал Лукашенко победителем президентских выборов в Беларуси и считает его нелегитимным президентом.
- Российский президент Владимир Путин пообещал помочь Лукашенко остаться у власти и сделал заявление о том, что в Кремле сформировали спецподразделение МВД для отправки силовиков в Беларусь.