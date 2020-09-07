Лукашенко на распутье: журналист назвал два сценария будущего Беларуси

Лукашенко должен сделать сделать свой выбор - журналист / Reuters

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко оказался перед серьезным выбором – либо он продает России суверенитет своей страны, либо теряет пост главы республики. Других вариантов для многолетнего главы РБ на данный момент нет.

Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, у Лукашенко сложная ситуация: в золотовалютных резервах страны осталось около 1,5 миллиардов долларов. Внешний долг республики уже превышает сумму в 40 миллиардов долларов – более половины из этих средств Минск задолжал Москве. Ситуация складывается таким образом, что денег взять негде, а Россия поддержит Беларусь исключительно на выгодных Путину условиях.

"Путин готов поддержать Лукашенко, но только на определенных условиях – Лукашенко должен продать ему Родину", - отметил журналист.Читайте такжеЛукашенко поделится властью: в правительстве Беларуси приняли важное решение

В связи с этим, полагает Яковина, у белорусского президента есть только два варианта. Первый является позитивным для Беларуси, тогда как второй – негативный для страны, но оптимальный для самого Лукашенко.

"Первый – очень плохой для него лично, но хороший для страны. Лукашенко должен остаться без денег, прекратить платить силовикам, лишиться их лояльности и потерять власть. Второй сценарий наоборот – очень плохой для страны, но спасительный для диктатора. При его реализации Лукашенко получит от Москвы кучу денег для силового аппарата, а также на выплату зарплат остальным белорусам", - добавил Яковина.

Журналист подчеркнул, что в случае реализации второго сценария Лукашенко сможет сохранить власть в стране. Но заплатит за это суверенитетом и независимостью республики Беларусь.Читайте такжеЛукашенко назвал главную проблему Беларуси

События в Беларуси