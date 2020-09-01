Лукашенко объяснил, почему "айфоны" и телефоны – это зло

Лукашенко объяснил, почему айфоны - это зло / Reuters

Во вторник, 1 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие ткнулись в мобильные устройства и через них видят иллюзорный мир. При этом он добавил, что гордится ребятами, которые "не отрываются от жизни" и выбирают реальную профессию.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По его словам, часть жителей Беларуси попала в иллюзорный мир.

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", – отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко считает, что оппозиционные источники преувеличивают количество протестующих на улицах.

"Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах. Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего", - убежден Лукашенко.

При этом президент Беларуси добавил, что его призывают к диалогу, а вести его не с кем.

"Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово "диалог", правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться. Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает", - рассказал Лукашенко журналистам.

Читайте также"Увальни в балаклавах" нагло хватают студентов на улицах МинскаНапмоним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть.

Белорусский лидер считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее в Украине будет цветочками, сообщает Белта.

По мнению Лукашенко, в белорусском государстве возможна гражданская война, но ее не допустят.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", – заявил он.