Лукашенко отреагировал на гибель 15 стариков в Харькове

Политик пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свои соболезнования из-за смерти в огне 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове.
Он узнал о происшествии с чувством "большой печали", передает в пятницу, 22 января местное издание Белта.
"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.
Пожар в доме престарелых в Харькове - что известно:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
Автор: Екатерина Трохимчук