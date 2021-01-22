Лукашенко отреагировал на гибель 15 стариков в Харькове

Лукашенко выразил свои соболезнования / Белта

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свои соболезнования из-за смерти в огне 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове.

Он узнал о происшествии с чувством "большой печали", передает в пятницу, 22 января местное издание Белта.

"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.

Пожар в доме престарелых в Харькове - что известно: