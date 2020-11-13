Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси

Лукашенко не верит, что через 5 лет он снова будет президентом / Белта

Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.

Об этом он заявил в интервью российским и иностранным журналистам в пятницу, 13 ноября, сообщает информагентство РИА Новости.

По словам Лукашенко, он вряд ли будет президентом уже даже через 5 лет. К такому выводу политик пришел анализируя свою вертикаль власти.

"Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заверил Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан

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