Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси

Лукашенко утверждает, что не намерен править Беларусью еще 20 лет.
Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
Об этом он заявил в интервью российским и иностранным журналистам в пятницу, 13 ноября, сообщает информагентство РИА Новости.
По словам Лукашенко, он вряд ли будет президентом уже даже через 5 лет. К такому выводу политик пришел анализируя свою вертикаль власти.
"Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заверил Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан
Новости Беларуси
- Александр Лукашенко правит Беларусью более 26 лет. Занимает свой пост с 20 июля 1994 года. На выборах президента 9 августа 2020 года, по данным белорусского ЦИК, был избран главой государства с результатом в 80,1% голосов избирателей.
- Однако его победу не признала значительная часть белорусского народа. В стране регулярно проходят массовые мирные акции, которые сопровождаются насилием и жестокими избиениями протестующих со стороны сотрудников правоохранительных органов.
- Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Брюссель ввел против него и правящего режима республики персональные санкции.
- Лукашенко пообещал представить изменения в Конституцию, однако заявил о том, что не собирается покидать пост главы государства.
Автор: Андрей Ганжа