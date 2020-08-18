"Рулить будет он": Лукашенко рассказал, как будет править Тихановская и почему не выпустят Бабарико

Лукашенко не верит в президентство Тихановской / Reuters

Если Светлана Тихановская станет президентом Беларуси, повторных президентских выборов не будет – она выпустит из тюрьмы своего мужа, который будет руководить всеми процессами в стране. Виктора Бабарико они не выпустят, так как он будет только мешать.

Об этом заявил победитель президентских выборов в Беларуси по версии Центризбиркома Александр Лукашенко в ходе одной из своих бесед с рабочими Минского завода колесных тягачей, передает издание EX-PRESS.BY.

Во время одного из разговоров Лукашенко согласился с аргументом, согласно которому на выборах его не поддержали около 700 тысяч человек. Однако заявил, что если в Беларуси будет меняться президент, как рабочие на сменах, то это ни к чему хорошему не приведет.

"Если президент будет у вас посменно работать, труба вам", - заверил политик.

Раскритиковав последние события в стране, Лукашенко предположил, что будет с Беларусью в случае передачи власти Тихановской. Белорусский президент считает, что реально править страной будет ее муж – Сергей Тихановский, а Виктор Бабарико останется в тюрьме.Читайте такжеЛукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов

"Честные и нечестные выборы... "Потом я приду, проведу честные", — процитировал Лукашенко. - Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумай. Следующим ее шагом - они же сказали, это не она говорит - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем? И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать", - добавил Лукашенко.

Напомним, Светлана Тихановаская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.