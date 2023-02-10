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"Лукашенко – убийца": Эйдман рассказал о будущем диктатора после поражения РФ в войне

10 февраля 2023, 13:26
Белорусы опять поднимутся и в этот раз силовые структуры уже не будут пытаться поддерживать Александра Лукашенко, считает Игорь Эйдман.
Путин, Лукашенко
Путин, Лукашенко / скриншот YouTube

В случае проигрыша Владимира Путина в Украине, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко или убьют, или будут судить.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

По его словам, белорусы опять поднимутся и в этот раз силовые структуры уже не будут пытаться поддерживать Лукашенко, потому что все они абсолютно продажные.

"Лукашенко, фактически, платит им российскими деньгами. И когда они поймут, что Путина уже нет, это будет означать, что у Лукашенко тоже нет поддержки. То есть нет той казны, из которой он платил своим карателям. И тогда каратели Лукашенко уже в большей части выйдут из повиновения, после чего диктатора свергнут", - заявил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

По словам социолога, у Лукашенко есть два сценария:

"Его или убьют, или будут судить. Лукашенко – откровенный преступник, убийца, и, естественно, он не избежит возмездия. Только если вдруг неожиданно не умрет".

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается "отбиться" от Путина и не допустить втягивание своих войск во вторжение в Украину. Всё дело в том, что он попросту не верит в дальнейшую "победу" диктатора.

Как сообщал Главред, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за военные преступления против Украины – в том числе и в вопросе создания спецтрибунала и для Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
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