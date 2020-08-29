"Лукашенко – в автозак": на массовой акции в центре Минска начались задержания

ОМОН предупредил участников акции о незаконности мероприятия.
В субботу, 29 августа, в центре Минске проходит массовая женская акция протеста.
Женщины, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы.
Со всех сторон к площади подходили колонны женщин. Они держат цветы, плакаты с различными лозунгами.
В то же время силовики подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Присутствует ОМОН.
По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.
Среди участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Протестующие несут плакаты с надписями "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры".
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При этом во время прямого эфира были задержаны журналисты Радио Свобода издания Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Позже стало известно о задержании журналиста Deutsche Welle.
Напомним, в Беларуси на 30 августа анонсирован Марш мира и независимости.
Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы во многих населенных пунктах Беларуси.