УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"

27 ноября 2020, 15:07

Президент России потерял определенную долю власти, полагает обозреватель.

Эксперт сообщил, что компромат на Путина слили из-за конфронтации внутри ФСБ – Путин новости сегодня
"Компромат" на Владимира Путина слили из-за конфронтации внутри ФСБ, сообщил эксперт / Reuters

Военный обозреватель Александр Коваленко (блогер Злой одессит) считает, что причина появления в СМИ информации о якобы любовнице президента России Владимира Путина Светлане Кривоногих и их "совместной дочери" Елизавете – конфронтация внутри Федеральной службы безопасности.

"Компромат" на российского лидера слили, рассказал эксперт в интервью Телеграфу.

По его мнению, глава РФ потерял определенную долю власти, поскольку десять лет назад было просто невозможно представить себе подобный финт.

"…слив стал… следствием конфронтации внутри ФСБ", – заявил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что внутри ФСБ есть своя клановая система.

"…в настоящее время мы видим, как ведется игра против группы Патрушева (секретарь Собвеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев – Ред.), через удар по самой важной в стране фигуре – непосредственно (по – Ред.) президенту", – объяснил Коваленко.

  • Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.

Справка. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой, у пары родились две дочери – Мария и Екатерина. В 2013 году супруги объявили о разводе.

СМИ приписывали Путину роман с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. Французские журналисты сообщали, что спортсменка родила от президента двоих детей.

Владимир Путин Александр Коваленко Николай Патрушев Путин новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в АгдамеАлиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИПодруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ
Следующий материал

Последние новости

15:48
"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну
15:48
Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах
15:48
Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям Видео
15:40
Не хлебом единым: священник объяснил, от чего на самом деле велит отказаться Рождественский пост 2020 Видео
15:32
Тихановская рассказала о приглашении от Байдена на инаугурацию
Реклама
15:25
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
15:22
Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли Видео
15:12
2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год
15:07
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
15:02
Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии по свержению режима Беларуси Видео
15:01
"Дети не должны страдать": министр образования разругал плохие учебники Видео
14:57
С Javelin и дронами Bayraktar: на Николаевщине ВСУ провели масштабные учения Видео
14:43
Рак рта: врач указала на симптомы, которые могут спасти жизнь Видео
14:23
Данилов назвал условие введения тотального карантина Видео
14:13
Брежнева без лифчика снялась в откровенной фотосессии
14:12
Информационный блиц по Cyberpunk 2077 – всё, что вы могли пропустить за неделю Видео
14:09
Рост минималки в Украине до 6,5 тысяч перенесли на конец 2021 года Видео
14:03
Депутат сказал, какой локдаун в Киеве угомонит COVID-19 Видео
14:00
Опасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции Видео
13:47
Остановка транспорта во время локдауна: Кличко рассказал, к чему готовиться Видео
Реклама
13:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
13:30
В СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу Видео
13:27
Почему карантин на новогодние праздники - полная чушь мнение
13:23
Аденовирусная инфекция: причины возникновения и симптомы Видео
12:58
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
12:55
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
12:55
Бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек
12:35
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
12:23
Введение локдауна: в Кабмине сориентировали по возможным срокам
12:15
Украине нужен локдаун: Рубан объяснил неизбежность ужесточения карантина Видео
12:04
К чему снятся мухи: толкование раздражающего сна Видео
12:02
Звезда сериала Друзья Мэттью Перри решил впервые жениться
11:58
Украинские копы пересядут на гироскутеры и электросамокаты: что известно Видео
11:58
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:41
В Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты
11:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад и обострение пандемии COVID-19 Видео
11:37
"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ Видео
11:31
Судно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию Видео
11:28
В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события Видео
11:11
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
Реклама
11:03
"Еда - это лекарство": врач назвала продукты, которые помогают в борьбе с COVID-19 Видео
10:53
"Слышишь ты, бл*дь": Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире Видео
10:46
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
10:32
Под Мариуполем фура "повесилась" на мосту: названа причина необычного ДТП Фото Видео
10:29
Пойдет ли Зеленский на второй срок: в ОП рассказали о планах Видео
10:28
"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине Видео
10:10
Чем закончится новый украино-венгерский скандал мнение
10:05
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
09:59
Стало известно, кто в Украине дополнительно получит 400-500 грн к пенсии Видео
09:55
Скандал в Аргентине: сотрудник похоронного бюро сделал селфи с Марадоной в открытом гробу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять