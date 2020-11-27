"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"

"Компромат" на Владимира Путина слили из-за конфронтации внутри ФСБ, сообщил эксперт / Reuters

Военный обозреватель Александр Коваленко (блогер Злой одессит) считает, что причина появления в СМИ информации о якобы любовнице президента России Владимира Путина Светлане Кривоногих и их "совместной дочери" Елизавете – конфронтация внутри Федеральной службы безопасности.

"Компромат" на российского лидера слили, рассказал эксперт в интервью Телеграфу.

По его мнению, глава РФ потерял определенную долю власти, поскольку десять лет назад было просто невозможно представить себе подобный финт.

"…слив стал… следствием конфронтации внутри ФСБ", – заявил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что внутри ФСБ есть своя клановая система.

"…в настоящее время мы видим, как ведется игра против группы Патрушева (секретарь Собвеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев – Ред.), через удар по самой важной в стране фигуре – непосредственно (по – Ред.) президенту", – объяснил Коваленко.

Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.

Справка. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой, у пары родились две дочери – Мария и Екатерина. В 2013 году супруги объявили о разводе.

СМИ приписывали Путину роман с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. Французские журналисты сообщали, что спортсменка родила от президента двоих детей.