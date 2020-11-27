"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"

Президент России потерял определенную долю власти, полагает обозреватель.
Военный обозреватель Александр Коваленко (блогер Злой одессит) считает, что причина появления в СМИ информации о якобы любовнице президента России Владимира Путина Светлане Кривоногих и их "совместной дочери" Елизавете – конфронтация внутри Федеральной службы безопасности.
"Компромат" на российского лидера слили, рассказал эксперт в интервью Телеграфу.
По его мнению, глава РФ потерял определенную долю власти, поскольку десять лет назад было просто невозможно представить себе подобный финт.
"…слив стал… следствием конфронтации внутри ФСБ", – заявил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что внутри ФСБ есть своя клановая система.
"…в настоящее время мы видим, как ведется игра против группы Патрушева (секретарь Собвеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев – Ред.), через удар по самой важной в стране фигуре – непосредственно (по – Ред.) президенту", – объяснил Коваленко.
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
Справка. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой, у пары родились две дочери – Мария и Екатерина. В 2013 году супруги объявили о разводе.
СМИ приписывали Путину роман с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. Французские журналисты сообщали, что спортсменка родила от президента двоих детей.