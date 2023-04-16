'Люди у нас просто такие': в Астрахани россияне едва не подрались из-за куличей

В ряде СМИ сообщают, что куличи якобы раздавали бесплатно. Однако в магазине это опровергли.

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В Астрахани россияне едва не подрались из-за куличей / УНИАН, скриншот

В стране-агрессоре России в городе Астрахань россияне устроили давку в магазине из-за куличей, которые просто продавали, а не раздавали бесплатно.

Один из местных Telegram-каналов опубликовал видео инцидента. На записи можно увидеть, как местные жители толкают друг друга и ссорятся в попытках ухватить кулич с прилавка.

Давка произошла в субботу, 15 апреля, в местном продуктовом магазине "Михайловский". В ряде СМИ сообщают, что куличи якобы раздавали бесплатно. Однако в магазине это опровергли.

видео дня

"Никаких акций не было, обычные паски на продажу. Когда куличи на прилавке в районе обеда закончились, покупатели выстроились в очередь и даже не дали сотруднику довезти их до места, набросились на ходу", - рассказали в магазине.

В Астрахани россияне едва не подрались из-за куличей / скриншот

Продавцы отметили, что не знают, с чем была связана такая реакция.

"Сейчас куличи в продаже, никакого ажиотажа нет. Наверное, люди у нас просто такие", - рассказали работники.

Напомним, ранее в глубинке страны-агрессора, во Владивостоке, во время раздачи священником пасхальных яиц началась давка. Раздача освященных яиц и куличей началась сразу после крестного хода, в котором участвовали более тысячи человек.

Толпа окружила священнослужителя с пасхальной корзиной. Люди активно били друг друга руками, тянули руки к священнику и не давали ему пройти. Кроме того, затем появилось видео, снятое в одном из российских храмов. И там уже священник, не мудрствуя лукаво, просто швырял яйца в толпу.

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