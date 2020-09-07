Макрон и Джонсон срочно обратились к России из-за отравления Навального

Джонсон и Макрон раскритиковал отравление Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом они говорили по телефону в понедельник, 7 сентября, сообщает канцелярия британского премьера.

Как говорится в заявлении, стороны выразили возмущение инцидентом и призвали Москву дать объяснения в связи с ним.

"Премьер-министр и президент Макрон выразили свое возмущение атакой на Алексея Навального и вновь заявили о том, что Россия должна в самом срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен при помощи Новичка", - говорится в заявлении.

Отравление Навального – что было ранее: