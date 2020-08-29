Макрон озвучил обеспокоенность по запуску Северного потока-2

Макрон обеспокоен Северным потоком-2 / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что завершение строительства и запуск газопровода Северный поток-2 может серьезно усилить газовую зависимость Европы от РФ.

"Я не думаю, что подход, который мы должны иметь по отношению к России, должен быть наивным. И я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России", — цитирует французского лидера Reuters.

Макрон подчеркнул, что всегда сомневался по поводу строительства российского газопровода. По его словам, свои опасения он неоднократно озвучивал канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Читайте такжеСеверный поток-2 Германии не нужен - евродепутатПрезидента Франции волнует ситуация с Северным потоком-2. Особенно в контексте того, что Меркель делает в связи с этим заявления. Она накануне сказала, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального и вопрос строительства Северного потока — 2 не нужно смешивать. Канцлер подчеркнула, что, вопреки всему, газопровод должен быть достроен.

Как ранее сообщалось, строительство газопровода Северный поток-2 является исключительно экономическим проектом – Берлин настаивает на том, чтобы он был окончательно реализован.

Ранее евродепутат от Германии Михаэль Галер заявил, что ФРГ не нуждается в реализации газопровода Северный поток-2 – нужные объемы газа Берлин может получить транзитом через Украину. Более того, по его мнению, отравление Навального и события в Беларуси сигнализируют об отсутствии намерений Москвы по нормализации диалога с Западом.

Ранее в МИД России с оптимизмом оценили возможность окончания строительства СП-2. По словам Сергея Лаврова, несмотря на американские санкции, существуют основания полагать, что газопровод будет достроен в ближайшее время.

Напомним, США выступают решительно против завершения процесса строительства Nord Stream 2. После предварительного одобрения санкций, Вашингтон провел переговоры с подрядчиками проекта, жестко пригрозив им проблемами.