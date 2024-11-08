Макрон после победы Трампа разнес Европу и выступил с предложением

Европа должна защищать свои интересы, если не хочет быть "травоядной".

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Трамп будет отстаивать интересы США, а Европе нужно работать над своими военными силами - Макрон / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

Ключевые заявления Макрона:

Задача Трампа - защита интересов США

Европе надо подумать о своей безопасности

Европе нужно развивать свои военные силы

"Травоядной" Европе нужно самостоятельно защищать свои интересы, а не надеяться на США. Европейским странам следует поработать над Европейскими силами реагирования (фактически армией ЕС, - ред.). Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает Fox News, после победы Трампа он сказал, что европейцы должны определиться с защитой своей безопасности.

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"Дональд Трамп был избран американцами, чтобы защищать интересы американцев. Вопрос, который мы, европейцы, должны задать себе: готовы ли мы защищать интересы европейцев?" – отметил Макрон.

Кроме того, он назвал Европу "травоядной" и добавил, что "мир состоит из травоядных и мясоядных".

Трамп выиграл президентские выборы в США / Инфографика: Главред

"Если мы решим остаться травоядными, тогда плотоядные победят, и мы станем рынком для них", - сказал французский президент и призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны Евросоюза – мыслить как "независимое государство".

Что предлагает Макрон

По словам президента Франции, Европе нужно работать над усилением своей безопасности. Надо признать, что у союзников порой может быть другая повестка дня. Поэтому нужно возвращаться к развитию концепции европейских сил безопасности.

"И я хотел бы пригласить всех моих коллег, которые готовы присоединиться и которые не являются членами ЕС, тоже присоединиться. Давайте распространим эту европейскую инициативу [European Intervention Initiative] на все европейское политическое сообщество, чтобы производить решения для совместного вмешательства на театрах боевых действий. Это то, что позволило нам вмешаться в Сахель. И давайте попробуем двигаться дальше", - подчеркнул Эммануэль Макрон на заседании саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Что известно о Европейских силах реагирования

Европейские силы реагирования – план Франции по созданию военных сил для защиты безопасности стран Европы. Идея Парижа, меморандум подписали еще в 2018 году. В Европейских силах реагирования состоят Франция, Германия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Эстония и Португалия.

В НАТО выступают против такой инициативы и призывают не дублировать Альянс и не создавать ему конкуренцию.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Трамп победил на выборах президента США – главные новости:

Как сообщал Главред, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в Штатах. Он набирает 295 голосов выборщиков. Кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравила Трампа с триумфом.

Президент Джо Байден поздравил Трампа и заявил, что выборы были честными и прозрачными. Он скомандовал правительству запустить переходной период для мирной передачи власти. Трампу передадут Белый дом 20 января.

США при Трампе собираются выйти из войны в Украине, сказал скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, у Европы нет возможностей для финансирования обороны украинского государства от агрессии РФ.

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